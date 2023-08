Certaldo, approvati la variazione di bilancio e l’assestamento generale

Nella seduta di venerdì 28 luglio il Consiglio comunale ha approvato la variazione di Bilancio preventivo 2023-2025 e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio finanziario della gestione. Ogni Comune ha l'obbligo di adottare l’assestamento generale entro il 31 luglio di ciascun anno (articolo 175, comma 8, del TUEL), finalizzato ad adeguare le previsioni, sia di entrata che di uscita, alla luce delle risultanze della gestione quali emergono dopo che è trascorso almeno metà esercizio. In altre parole si verifica l'attendibilità delle previsioni di bilancio per tutte le voci di entrata e di uscita, alla luce delle risultanze della gestione che emergono dopo metà esercizio, e si adottano le variazioni conseguenti, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Il sindaco Giacomo Cucini, durante la seduta consiliare, ha quindi illustrato le principali novità, dopo il parere favorevole del revisore dei conti.

Tra le entrate, si rilevano 38.000 euro in più, rispetto al previsto, per Mercantia, certificando la buona riuscita in termini di pubblico per il festival, che si dimostra ancora una volta attrattivo e molto partecipato.

Vanno molto bene anche i parcheggi a pagamento, che registrano un +15.000 euro, e il sistema museale di Certaldo con +17.000 euro rispetto alle previsioni.

“Fortunatamente Mercantia ha dimostrato di essere ancora un festival vivo, innovativo e capace di attrarre tanto pubblico – ha spiegato il primo cittadino -. Lo stop della pandemia ha procurato uno stress molto forte in tantissimi eventi e rischiavamo anche noi. Lo scorso anno avevamo un po’ ridotto l’investimento, aumentandolo per questa edizione ma in modalità molto ridotta rispetto alle edizioni pre-pandemia. Stiamo ricrescendo piano piano e il pubblico con noi. Anche il dato sul sistema parcheggi è significativo del fatto che un numero importante di persone viene da fuori e visita il nostro centro, il nostro borgo medievale. Questi dati, insieme all’aumento sulla previsione del sistema museale, dimostrano che in materia culturale e di turismo stiamo facendo dei passi avanti notevoli e che questo settore sta dando importanti soddisfazioni”.

Tra le entrate, da notare anche il guadagno dai servizi cimiteriali (22.000 euro) e dal canone unico patrimoniale (15.000 euro).

Complessivamente, le entrate in più ammontano a circa 150.000 euro.

Le maggiori entrate danno quindi copertura a nuove spese, che sono state riversate nel sostegno alla stagione teatrale, che si terrà dall’autunno del 2023 alla primavera del 2024, (28.000 euro) e al cinema estivo (6.000 euro).

Novità nel comparto investimenti: 56.000 euro per l'adeguamento prezzi per il cantiere del comune (aumenti costi materiali), 44.000 euro per un servizio di collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle per il recupero della frana di San Giovanni a Marcialla; 28mila euro di co-finanziamento per l’efficientamento energetico del cinema (da PNRR, ma l’ente capofila è il gestore); 10.000 euro rivolti agli impianti sportivi per ottemperare l'adeguamento del campo da calcio dopo il passaggio di categoria a serie D.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa