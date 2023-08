Controlli dei carabinieri nel Fiorentino: tre patenti ritirate, una ragazza trovata con pasticche

Durante i normali servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Pontassieve hanno deferito in stato di libertà una persona e segnalato altre tre persone per vari reati. Due di loro sono stati segnalati per guida in stato di ebbrezza, mentre la terza persona è stata segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti.

Un giovane di 21 anni è stato trovato con un tasso alcolico più di due volte superiore al limite consentito, mentre un uomo di 43 anni aveva un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8. Un ragazzo di 22 anni, neopatentato, aveva invece avuto un incidente stradale lungo la SP 84 in zona Molino del Piano di Pontassieve. L'incidente aveva coinvolto quattro suoi amici, fortunatamente solo con ferite lievi. Il giovane guidatore è stato trasportato in ospedale e risultava avere un tasso alcolico superiore al limite di legge.

Infine, una ragazza di 25 anni è stata segnalata alla Prefettura per il possesso di quattro pasticche di MDMA, una sostanza stupefacente.

Questi interventi delle forze dell'ordine mirano a garantire la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti pericolosi che possono mettere a rischio la vita delle persone.