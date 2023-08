Controlli dei carabinieri nel Pisano: tre denunce per alcol o droga

I carabinieri di Pisa hanno effettuato controlli del territorio sia nel capoluogo che nella provincia per garantire la sicurezza sulle strade e far rispettare il Codice della Strada. Durante questi servizi, hanno denunciato tre persone. Nel capoluogo, hanno denunciato una persona alla guida che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e hanno scoperto che la sua patente era già stata revocata in precedenza. Hanno inoltre denunciato un altro conducente nel capoluogo che, al termine del test con l'etilometro, aveva un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla legge.

Nella zona di Volterra, hanno denunciato un automobilista che era stato controllato alcune settimane prima in seguito a un incidente stradale sulla strada provinciale di competenza. Inizialmente era stato soccorso rapidamente, ma gli accertamenti successivi hanno rivelato che aveva assunto sostanze stupefacenti, motivo per cui gli è stata revocata la patente.