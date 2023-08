Danneggia veicoli in sosta e ruba oggetti al loro interno, fermato e denunciato a Firenze

Una squadra del reparto di Polizia Municipale della Fortezza è intervenuta sabato intorno alle 4 in piazzale Vittorio Veneto a seguito del danneggiamento di numerosi veicoli in sosta e del furto di svariati oggetti al loro interno. Dagli accertamenti eseguiti tramite le telecamere di videosorveglianza gli agenti sono riusciti ad acquisire l'immagine del responsabile e a trasmetterla alla centrale operativa. Qui un agente del reparto Antidegrado, in loco proprio per il controllo delle telecamere per il coordinamento del servizio antiabusivismo, riconosceva il soggetto segnalato e dava l'allarme alle pattuglie in servizio esterno.

La persona in questione, dopo un breve inseguimento, è stata fermata da una pattuglia lato parco delle Cascine: si trattava di un cittadino di 29 anni, di origine gambiana, senza fissa dimora, con numerosi precedenti. In suo possesso sono stati trovati numerosi oggetti poi sequestrati dagli agenti. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e ricettazione e violazione delle norme sul soggiorno.

“Una bella operazione che racconta l'impegno quotidiano, notte e giorno, della nostra Polizia Municipale e la capacità di perseguire con determinazione l'illegalità. La videosorveglianza è importante e la stiamo utilizzando anche per rendere più efficaci i servizi di coordinamento delle pattuglie sul territorio. Con grande determinazione mettiamo in campo tutti gli strumenti per aumentare la sicurezza urbana della cittadinanza, che è tra le priorità dell’amministrazione”, così l’assessore alla Sicurezza Urbana Benedetta Albanese.