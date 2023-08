Doppio colpo per il Castelfiorentino United, arrivano gli attaccanti Durante e Borri

Mattia Durante

Il Castelfiorentino United comunica di aver perfezionato l'accordo per la stagione 2023/2024 con Mattia Durante. Attaccante classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Livorno. Successivamente ha militato nella primavera della Lucchese, per tornare poi a Livorno in Eccellenza, al Real Forte Querceta in D e al San Miniato Basso in Eccellenza. Mattia Durante va a rinforzare il reparto offensivo della prima squadra in vista del campionato di Eccellenza della prossima stagione e ha iniziato da pochi giorni la preparazione precampionato a disposizione di Mister Scardigli.

Filippo Borri

Il Castelfiorentino United comunica inoltre di aver raggiunto l'accordo per la stagione sportiva 2023/2024 con Filippo Borri. Attaccante classe 2005, si è distinto la scorsa stagione giocando con la Primavera del San Donato Tavarnelle, partecipando alla Viareggio Cup e vincendo i play off di categoria giocando da titolare le due finali contro l'Aquila Montevarchi. Precedentemente ha militato nelle giovanili di Sporting Arno e Scandicci.

Fonte: F.B.C. CASTELFIORENTINO UNITED A.S.D.