Elezioni 2024, Fucecchio: Emma Donnini candidata del centrosinistra

La politica si prepara alle elezioni 2024, anche a Fucecchio si vota. Per il centrosinistra chi si candida? La risposta è ufficiale: Emma Donnini. Attuale vice sindaca, assessora da quasi quindici anni, Donnini ha sciolto le riserve davanti al pubblico in modo ufficiale alla Festa de l'Unità di Fucecchio.

Alessio Spinelli arriverà alla fine del mandato e non sarà ricandidabile. Per il centrosinista, a meno di clamorose e per ora improbabili spaccature, il nome è quello di Donnini.

Professoressa alle scuole medie Montanelli Petrarca, fucecchiese, Donnini è il profilo di cui si parla da tempo. Ora è certo che sarà lei la candidata. Si attendono novità da destra, ma il nome su cui convergono tutti è quello di Vittorio Picchianti, di FdI.