Grave 75enne dopo essere stato colpito al volto ad Altopascio, uomo si autodenuncia

Un uomo sui 30 anni si è autodenunciato alla caserma dei carabinieri di Altopascio, ammettendo di aver colpito un anziano con un violento pugno al volto. L'aggressione è avvenuta davanti a un bar nel centro della città dopo un breve diverbio, scatenato da uno sguardo rivolto alla fidanzata del giovane. Il 75enne, gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cisanello e ha subito un delicato intervento chirurgico a causa di una vasta emorragia cranica. Le indagini sono in corso per verificare la veridicità della testimonianza dell'uomo che si è autodenunciato e per stabilire eventuali complicanze o coperture riguardo l'incidente. Al momento dell'aggressione, vi erano dei testimoni presenti.