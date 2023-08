I cani bagnino salvano 5 ragazzi a Forte dei Marmi

Oggi pomeriggio i due golden retriever in servizio sono intervenuti con i loro conduttori per trarre in salvo 5 ragazzi sudamericani che non riuscivano più a rientrare a riva e chiedevano aiuto. E così Sandro Petrillo con Kelly, Gabriele Casini con Beatrice e Riccardo Iacopetti, bagnino della open service, sono intervenuti e con non poca fatica sono riusciti a portare tutti in salvo.

Una volta arrivati in spiaggia i pelosi sono stati circondati da applausi e coccole.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande organizzazione europea dedicata alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori per il soccorso in mare. Le unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio vengono impiegate nella sorveglianza delle spiagge durante la stagione balneare, in virtù della pluridecennale collaborazione con la Guardia Costiera formalizzato da un accordo quadro in essere tra la SICS ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed un Disciplinare Attuativo con la Direzione Marittima della Toscana.

La SICS Firenze ODV - www.canisalvataggio.net sezione di riferimento per la Regione Toscana opera da 6 anni sulla libera di Forte dei Marmi, altre postazioni attive a Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio Campese, Isola d'Elba Fetovaia ed il Lago di Bilancino. Nella stagione estiva 2023 con questo soccorso siamo a 4 salvataggi totali.

Per di più SICS collabora fattivamente per le materie di interesse comune con il dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero degli Interni in virtù di un accordo quadro siglato il 13.07.2001e rinnovato il 26 agosto us Quale organizzazione di volontariato la SICS è iscritta al Registro Regionale Protezione Civile Toscana ID 597/01, Decreto 2887 del 26/02/2020 e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Fonte: Ufficio Stampa