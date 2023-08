Incide un cuore su una colonna della Torre di Pisa, turista denunciata

Ha deciso di incidere con un oggetto appuntito una colonna di uno dei monumenti più famosi al mondo. Una 19enne francese, turista a Pisa, è stata denunciata dopo aver vandalizzato la Torre di Pisa. Al settimo anello della Torre la giovane ha inciso un cuore con due lettere su una parte di una colonna ed è stata sorpresa dalla polizia.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 11 di lunedì 7 agosto. Per scalfire la pietra ha usato un bracciale. La ragazza, accompagnata in Questura, ha ammesso le sue responsabilità ed ha riferito ai poliziotti di aver inciso la iniziale del proprio nome e di quello del fidanzato all‘interno del cuoricino. In seguito è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale.