Lavoro in Comune: Siena cerca funzionario amministrativo contabile

Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso di mobilità esterna riservato a dipendenti pubblici per un posto di “Funzionario amministrativo contabile” (ex Categoria D) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001. Le informazioni relative alla selezione e i requisiti necessari al candidato sono reperibili nel Portale Inpa all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it e nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Amministrazione trasparente versione corrente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso.

Fra i requisiti necessari per poter presentare domanda oltre al possesso del titolo di studio di laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento (Dl) secondo l'ordinamento previgente al Dm 509/1999 conseguito in ambito giuridico ed economico ovvero titolo di studio equipollente, essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, con inquadramento corrispondente all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni del comparto Funzioni Locali e nel profilo di “Funzionario Amministrativo Contabile” o profilo assimilabile.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, esclusivamente in modalità on line collegandosi al portale del reclutamento “InPA”, all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. La presentazione della domanda di concorso deve avvenire esclusivamente tramite Spid, Cie, Cns, Eidas. Ultimo giorno utile per presentare domanda è il 19 agosto 2023.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa