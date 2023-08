Le rubano la borsa al tavolo mentre balla in un locale sui Lungarni: fermati subito cinque sospetti

Una donna ha subito una spiacevole sorpresa quando, dopo aver lasciato la sua borsa incustodita per una mezzoretta in un locale, ha scoperto che tutti i suoi averi erano spariti. Ha chiesto aiuto e la Polizia è intervenuta immediatamente grazie all'operazione "movida sicura" che intensifica i controlli durante le serate estive nei locali fiorentini.

Grazie alle testimonianze di alcuni presenti, la polizia ha individuato un gruppo di giovani, tra cui una ragazza, sospetti del furto. Dopo una breve ricerca, hanno fermato una macchina con cinque persone di origine sudamericana, tra cui un minore. Nel corso dei controlli, hanno trovato il telefono della vittima nella borsa di una 19enne del gruppo e parte del denaro nascosto nel reggiseno della stessa ragazza, mentre il portafogli rubato era stato messo nello sportello dell'auto. La borsa rubata è stata trovata sul sedile dell'auto.

Cinque cittadini peruviani, tra i 16 e i 30 anni, sono stati arrestati e denunciati per furto aggravato in concorso. Anche il conducente dell'auto, di 29 anni, e la ragazza di 19 anni sono stati arrestati, poiché avevano refurtiva riconducibile al furto avvenuto poco prima.

Durante l'operazione, la polizia ha anche scoperto una borsa schermata, diversi capi d'abbigliamento sospetti di essere provento di furto e una quantità di marijuana. Il conducente è stato denunciato anche per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

In un'altra circostanza, due cittadini algerini di 23 e 28 anni sono stati fermati e denunciati per tentato furto aggravato su un'auto parcheggiata in via Bobolino. La proprietaria ha notato i due intenti a forzare uno sportello e ha chiamato la polizia.

Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, entrambe le situazioni sono state risolte e le proprietà rubate sono state restituite alle legittime proprietarie.