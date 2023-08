Minibasket Abc, al via la terza stagione per il responsabile tecnico Matteo Bruni

Si appresta ad iniziare la sua terza stagione in maglia gialloblu, e per la società mai scelta è stata più azzeccata: Matteo Bruni sarà ancora il responsabile tecnico del settore Minibasket Abc. Una persona che racchiude qualità professionali ed umane che ne fanno ormai uno dei pilastri del sodalizio castellano. Esperienza pluriennale, tanta passione e grandissima empatia alla guida di un settore che richiede attenzione e professionalità ai massimi livelli. E Matteo racchiude tutto questo.

Al suo fianco uno staff che si allarga, tra tante conferme (Marco Tirella, Federico Lombardi, Daniele Viviani, Marina Sanesi) e un nuovo, importantissimo arrivo, Roberto Allegra, che dopo l’importante esperienza in maglia Cus Firenze, porterà grande professionalità nella sua Castello. Insieme a lui si uniranno allo staff i giovanissimi Tommaso Barlabà e Alessio Vefa, che dopo essersi avvicinati al minibasket durante la scorsa stagione, entreranno ufficialmente a far parte della squadra tecnica.

“Voglio innanzitutto ringraziare dirigenti, tecnici, famiglie ed atleti dell’Abc per questi anni meravigliosi – sono le prime parole di Matteo Bruni -: fin dal primo giorno mi sono sentito accolto ed apprezzato, ho avuto carta bianca nel poter svolgere il mio lavoro di responsabile potendo così sperimentare ogni mia idea e proposta per far crescere il nostro movimento. Ovviamente, i traguardi che abbiamo raggiunto sono stati il frutto di una sinergia tra tutti gli elementi che compongono la nostra società e che hanno contribuito a portare entusiasmo giorno dopo giorno. L’obiettivo della prossima stagione sarà sicuramente quello di alzare il livello tecnico del nostro vivaio: nelle precedenti stagioni ci siamo soffermati molto sul reclutamento e sulla formazione di gruppi stabili dal punto di vista numerico ma adesso, anche grazie all’innesto di nuove figure tecniche, abbiamo tutte le carte in regola per migliorarci anche dal punto di vista tecnico. Vorrei pertanto dare il benvenuto a Roberto Allegra, che allenerà con me il gruppo 2012/2013: con Roberto ci conosciamo da un paio di anni, ci somigliamo moltissimo per l’approccio “energetico” nell’insegnamento del minibasket e sono certo che il suo entusiasmo sarà fondamentale per stimolare il gruppo e portarlo ad un livello superiore di rendimento. Con gli Aquilotti 2014 sarà invece Federico Lombardi ad affiancarmi: con lui ho iniziato a collaborare a metà della scorsa stagione e subito si è stabilito un ottimo feeling. Insieme abbiamo raggiunto molti traguardi importanti, tra cui due primi posti in occasione di due tornei, siamo sulla stessa lunghezza d’onda quindi sono certo che lavoreremo bene insieme. Gli Scoiattoli 2015 vedranno invece l’esordio ufficiale nello staff tecnico di Tommaso Barlabà e Alessio Vefa, che già la scorsa stagione hanno iniziato a muovere i primi passi da istruttori mostrando grande voglia di crescere. Sono certo che con il loro inserimento riusciremo a lavorare bene sullo sviluppo del gruppo ed andremo sempre più nel dettaglio nella didattica che proporremo. Da loro passiamo invece ad una importante conferma, Marco Tirella: persona seria ed affidabile, è stato sicuramente fondamentale nello sviluppo del nostro microbasket e i frutti di questo grande lavoro sono emersi chiaramente durante il Summer Camp, dove molti dei nostri giovanissimi iscritti hanno portato i loro amici, che ci auguriamo a settembre di avere di nuovo in palestra insieme a noi. Marco si occuperà anche dei gruppi Pulcini-Scoiattoli 2016/2017 perchè penso sia la persona ideale per consolidare l’affezionamento al minibasket. Infine, vorrei ringraziare altri due giovanissimi, Daniele Viviani e Marina Sanesi: Daniele ha dato un grande apporto al suo secondo anno di assistenza con il gruppo 2015, mentre Marina ci ha aiutato soprattutto a dare qualità e continuità con il microbasket. Spero che entrambi continuino a far parte del nostro staff perché sicuramente hanno le doti umane e tecniche per poterci aiutare a fare un ulteriore salto di qualità”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa