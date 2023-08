Non ce l'ha fatta il 21enne ferito in mare a Orbetello

Non ce l'ha fatta il 21enne di Terni soccorso a Orbetello nella giornata di sabato 5 agosto. Il giovane, portato d'urgenza in ospedale a Siena, è spirato nella tarda serata di domenica 6 agosto, poco meno di ventiquattro ore dopo l'incidente.

Inizialmente si era parlato di un malore, ma una ricostruzione da Orbetello parla di un tuffo in un punto con fondale basso. Il giovane era stato portato in elisoccorso a Le Scotte di Siena. Nella tarda serata di domenica i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo.

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia della Feniglia a Orbetello. Sul caso hanno svolto indagini la Capitaneria di Porto Santo Stefano e i carabinieri di Orbetello. La Procura ha ritenuto di non ordinare l'autopsia sul corpo del ragazzo.

Il giovane turista, da quanto appreso, era in vacanza con la famiglia. Nell'impatto con il fondale avrebbe riportato la frattura dell'osso del collo. Il giovane è stato rianimato per 40 minuti, anche con il dispositivo Lucas per il massaggio cardiaco, operazioni di rianimazione che sono proseguite anche durante il trasporto alle Scotte con l'elicottero Pegaso. Purtroppo la gravità dei traumi è stata tale da portarlo al decesso.