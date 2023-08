Nonlobuttovia Mobili, appuntamento a settembre

Nel mese di agosto 2023, il punto Nonlobuttovia Mobili, gestito dall'associazione Lilliput, resterà chiuso per poi riaprire nel mese di settembre. Una pausa estiva per lo spazio con sede al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra (lato parcheggio alberato) dove è possibile trovare mobili e oggetti di arredo usati ma in buone condizioni, a cui dare una seconda vita.

Per quanto riguarda le aperture del mese di settembre, si comincia domenica 3 per poi proseguire giovedì 14, domenica 17 e giovedì 28, con orario 10 - 12.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa