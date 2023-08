Perde la valigia in stazione a Firenze, 97enne aiutata dalla Polfer ritrova il bagaglio

Si trovava in stazione a Firenze per prendere un treno diretto a Milano, dove doveva raggiungere i suoi parenti, ma ha smarrito la sua valigia. Protagonista della disavventura a lieto fine un'anziana signora di 97 anni che, nei giorni scorsi, ha fermato una pattuglia della polizia alla stazione di Santa Maria Novella, raccontando l'accaduto.

In forte stato di agitazione, la donna ha riferito alla Polfer di aver dimenticato il suo bagaglio da qualche parte in un bar, ma non ricordava precisamente dove. I poliziotti, insieme all’anziana, sono partiti alla ricerca della valigia perduta, passando al setaccio tutti gli esercizi commerciali dell’intera area interna ed esterna alla stazione centrale. Non hanno e non le hanno mai fatto perdere la speranza di rimettere le mani sul bagaglio, per lei prezioso poiché pieno di effetti personali e ricordi.

Così, piano piano, la signora ha ricostruito con i suoi nuovi amici in divisa ogni suo spostamento della giornata. Dopo diversi giri e numerosi tentativi, la valigia è stata finalmente ritrovata "sana e salva" all’interno di un bar della zona. Felicissima e in parte commossa, la donna a causa delle lunghe ricerche aveva però ormai perso il treno che avrebbe dovuto prendere per la Lombardia. A quel punto gli agenti della polizia ferroviaria l'hanno assistita in stazione durante le pratiche per la sostituzione del biglietto.

Titolo di viaggio in una mano e valigia ben salda nell'altra, la signora è stata infine accompagnata dai poliziotti fino alla sua carrozza, dove è stata affidata al capotreno.