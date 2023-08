Rapine e aggressioni a giovani ragazzi nel centro di Siena: denunciati tre minori

I Carabinieri di Siena hanno denunciato alla Procura per i Minorenni di Firenze tre giovani, tutti minorenni, accusati di rapina e porto abusivo di armi e oggetti pericolosi. Gli episodi si sono verificati nel centro di Siena lo scorso maggio, dove i sospettati avrebbero compiuto rapine e aggressioni nei confronti di giovani ragazzi, anch'essi minorenni.

Due delle rapine sono avvenute all'interno della Fortezza Medicea, dove i giovani malviventi hanno minacciato e derubato i ragazzini di pochi euro. Il terzo episodio si è verificato in centro città, dove un altro minore è stato circondato, trascinato in un vicolo e derubato sotto la minaccia di un coltellino. Dopo un'attenta indagine, i Carabinieri hanno identificato i presunti responsabili, tutti residenti nella provincia di Siena. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.