Rimorchio si ribalta e travolge famiglia giapponese a San Gimignano

Grave un incidente avvenuto a San Gimignano ai danni di una famiglia giapponese.

Il rimorchio di un mezzo pesante si è ribaltato in una curva finendo addosso ad una famiglia di turisti stranieri a San Gimignano (Siena), tra cui il figlio minorenne, che sono rimasti feriti in gravi condizioni. I quattro, il marito 36enne, moglie 40enne e due figli minori, stavano passeggiando in via Roma. I coniugi sono ricoverati all'ospedale Le Scotte di Siena, mentre un figlio è stato trasportato al pediatrico Meyer di Firenze. Necessario l'intervento di due elicotteri Pegaso.

Sul posto anche un'automedica e tre autoambulanze, i vigili del fuoco, la polizia municipale ed i carabinieri. In corso di accertamento le cause dell'incidente, che ha anche creato disagi al traffico di San Gimignano.

Il mezzo pesante trasportava materiale edile e il rimorchio si è ribaltato ed il cassone è finito fuori dalla sede stradale.

Con l'ausilio di una autogru arrivata dalla sede centrale di Siena, la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area ed ha provveduto alla rimozione del cassone, verificando che non fossero altre persone coinvolte.