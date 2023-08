Settembre a Artimino, il programma al Museo Archeologico

La prima domenica di settembre al Museo Archeologico di Artimino è in programma un’iniziativa dedicata alla tessitura e alla filatura, nobili arti che dal mondo antico sono arrivate fino ai nostri giorni. Il 3 settembre alle ore 18, con “La tessitura nell’antichità” il museo propone una visita guidata e un laboratorio pratico per far scoprire questa antichissima arte ai giovani visitatori (età consigliata dai 6 ai 12 anni). Il costo è di 5 euro a persona, comprensivo di ingresso al Museo. Per partecipare occorre prenotare entro le 13 di sabato 2 settembre.

Domenica 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della Festa etrusca a Comeana è in programma un'esperienza tra archeologia e natura per sensibilizzare adulti e bambini verso il nostro patrimonio culturale e paesaggistico.

L’iniziativa si svolge al mattino, con ritrovo alle ore 9.30 al Museo Archeologico di Artimino, per una visita guidata sui reperti restituiti dalle necropoli e, a seguire, visita guidata ai tumuli di Prato Rosello; termine previsto ore 13 circa.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 25 persone e prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di venerdì 22 settembre.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può contattare il Museo in orario di apertura al numero 055 8718124 o inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it.

L’orario di apertura del Museo è il seguente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Per i gruppi è possibile visitare il museo fuori orario, prenotando anticipatamente.