Si aggira per Sesta Porta di notte con una tronchese, denunciato

Si aggirava con fare sospetto in corte Bracci, vicino Sesta Porta, a Pisa. Era piena notte, le 3 circa, e aveva con sé una borsa a tracolla. La polizia lo ha fermato e ha scoperto che si trattava di un 35enne pisano, già noto alle forze dell'ordine.

Sottoposto a perquisizione, aveva all'interno della borsa una grossa tronchese in ferro, della quale l’uomo non è stato in grado di indicare il motivo del possesso né in generale di giustificare la sua presenza in zona e a quell’ora. La tronchese che è stata presa in consegna e sottoposta a sequestro.

L’uomo è stato accompagnato in Ufficio e, visti i precedenti in tema di reati contro il patrimonio, denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.