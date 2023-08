Smarriti di notte sulle Alpi Apuane, soccorsi tre escursionisti

Domenica sera si è verificato un difficile salvataggio condotto dal Soccorso Alpino e Speleologico di Massa per tre escursionisti provenienti da Lucca, i quali si erano smarriti sul sentiero 167 del picco di Navola nelle Alpi Apuane. Durante la discesa, hanno perso il sentiero e si sono trovati bloccati in una zona impervia e pericolosa con tracce di sentiero e tagli di cava.

Per raggiungere i tre escursionisti e portarli in salvo, i soccorritori hanno dovuto effettuare delle calate all'interno di un canalone, risalendolo per raggiungere il versante opposto dove si trovavano le persone in difficoltà. I tecnici hanno provveduto a raggiungerli e, dopo averli messi in sicurezza, li hanno calati nel canalone per poi farli risalire utilizzando corde fisse e manovre alpine.

Gli escursionisti, privi di attrezzatura adeguata per affrontare la notte e muniti solamente di una pila frontale, sono stati riportati sul sentiero e scortati in sicurezza fino alla valle.