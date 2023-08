Sorpreso a rubare su un veicolo in sosta a Marina di Vecchiano: arrestato

Durante i servizi di controllo del territorio volti a contrastare i furti su autovetture in sosta, i carabinieri di Pisa hanno effettuato un arresto in flagranza di reato. In particolare, mentre erano in servizio di prevenzione presso Marina di Vecchiano, i militari hanno notato una vettura fermarsi vicino a un altro veicolo regolarmente parcheggiato. Hanno sorpreso un uomo rompere il deflettore posteriore del veicolo parcheggiato con una pietra e rubare uno zaino e una tenda dal suo interno.

Dopo le operazioni, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e rimarrà in attesa di essere processato con rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Pisa.