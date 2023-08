Tari a Empoli, Azione: "Avviso di pagamento arrivato tardi"

Come partito politico Empoli in Azione vogliamo segnalare diverse proteste che ci sono giunte da nostri concittadini circa l’avviso di pagamento del Saldo Tari 2022, emesse da “ALIA” su mandato del Comune di Empoli. Alcuni utenti si sono visti recapitare per posta l’avviso di pagamento, previsto per il 31 luglio, solamente nei primi giorni del mese di agosto ad avviso già scaduto. Riteniamo che le procedure intraprese da Alia necessitino di una correzione e che vengano introdotte delle migliorie. Infatti, non è possibile che avvisi emessi nel mese di giugno siano giunti a fine luglio o addirittura ai primi di agosto. Inoltre, riteniamo sbagliato inviare questo tipo di corrispondenza in prossimità del mese di agosto, dove potenzialmente la maggior parte delle persone può non essere presente a casa per vacanze e quindi non avere la possibilità di visionare in tempo reale la posta ricevuta. Chiediamo quindi al Comune di Empoli di sollecitare l’Alia ad una maggiore attenzione verso i propri utenti e allo stesso tempo chiediamo al Comune di Empoli di applicare una sanatoria di trenta giorni per quei versamenti effettuati dopo il 31 luglio, per evitare che nostri concittadini si vedano applicare sanzioni amministrative per fatti non dipendenti dalla loro volontà.

Fonte: Empoli in Azione