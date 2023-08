Tesserini venatori, le modalità di ritiro in comune a Santa Maria a Monte

A partire da giovedì 10 agosto in Comune a Santa Maria a Monte sarà possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2023/2024 all'URP (Ufficio relazioni con il pubblico). La consegna sarà effettuata dalle ore 8.30 alle ore 13.30 esclusivamente nei giorni di martedi, giovedi e sabato per motivi organizzativi dell'ufficio.

Per ritirare Il tesserino occorre presentare il porto d'armi in corso di validita, il tesserino giallo allegato al porto d'armi, il tesserino venatorio dell'anno 2023/2024 o, se gia consegnato, la ricevuta di riconsegna al Comune di quest'ultimo e i versamenti in corso di validità relativi a: tassa di concessione governativa, tassa Regione Toscana, ricevuta di pagamento AIC.

Il vecchio tesserino deve essere consegnato entro li 31 agosto 2023 o al momento del ritiro di quello nuovo. Per informazioni o chiarimenti e possibile contattare l'Ufficio Relazioni con li Pubblico al seguente numero di telefono: 0587/261617.