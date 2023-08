Allarme bomba in galleria, interrotta la circolazione dei treni tra Bologna e Firenze

Verso le 19 di oggi la circolazione ferroviaria sulla Linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze è stata interrotta tra le località di Idice e San Pellegrino, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria. Successivamente una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno in galleria. I controlli da parte degli agenti della polizia ferroviaria sono in corso all'interno della galleria “Firenzuola” e la circolazione ferroviaria dell'Alta Velocità è stata deviata sulla linea 'normale'. Il blocco e la deviazione del traffico ferroviario AV hanno comportato notevoli ritardi per i convogli, fino a oltre due ore. Per il momento non è stato rinvenuto alcun materiale esplosivo all'interno della galleria.