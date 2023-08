Arriva la nuova mappa turistica di Barberino Tavarnelle

Ponti, castelli, pievi, santuari e cappelle. Dalla Pieve di San Pietro in Bossolo alla Chiesa di Santa Maria a Linari, dal ponte di Romagliano di Sambuca alla Cupola di Semifonte, da Badia a Passignano all’orto botanico di Vico d’Elsa passando per l’Osservatorio polifunzionale del Chianti. Ci sono tutti i siti storico-culturali di maggior interesse del territorio comunale nella nuova mappa turistica che il Comune ha realizzato con l'obiettivo di incrementare gli strumenti di informazione e di promozione da distribuire ai visitatori, alle strutture ricettive e agli operatori economici di Barberino Tavarnelle. La nuova cartina che sul retro riporta anche le informazioni turistiche dettagliate relative ai borghi di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e San Donato in Poggio, è disponibile presso gli InfoPoint del Castello di Barberino Val d'Elsa e di piazza Malaspina a San Donato in Poggio.

"Abbiamo stampato 20.000 copie di questa piccola bussola cartacea che raffigura le risorse e i punti di interesse di tutto il nostro territorio, particolare anche la realizzazione che si avvale di disegni fatti a mano utilizzando la tecnica dell'acquerello - dichiara il sindaco David Baroncelli - lo strumento maneggevole, intuitivo e facile da portare in viaggio ha l'aspetto di un’antica mappa del tesoro che invita alla ricerca delle innumerevoli bellezze e delle testimonianze del passato presenti nel territorio, una caccia emozionale che conduce a spasso nel tempo sulle tracce delle antiche origini di Barberino Tavarnelle". La mappa riporta i riconoscimenti e i simboli identificativi delle reti nazionali di cui il Comune fa parte come il marchio di qualità turistico-ambientale Bandiera Arancione, i simboli del network Borghi più belli d'Italia e dell'Associazione nazionale Città dell'Olio, il logo dell'Ambito Turistico Chianti e del relativo portale on line VisitChianti. Lo strumento è disponibile in forma gratuita per i visitatori e gli addetti ai lavori.

