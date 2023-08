Bancomat delle Poste fatto esplodere nel Pisano, secondo caso in una notte

Giunge notizia di un altro colpo a un bancomat in Toscana, dopo l'annuncio del furto a Rignano sull'Arno. Dopo la provincia fiorentina, anche quella pisana è stata presa di mira. Infatti alle 3 di notte nel comune di Calci è stato fatto esplodere il Postamat dell'ufficio postale di via XX Settembre. Ecco il commento del Comune in una nota diffusa sui social: "L'amministrazione comunale, ringraziando i carabinieri prontamente intervenuti, auspica una rapida ripresa delle piene funzionalità dell'ufficio postale di via XX Settembre e confida che le indagini - cui è pronta a collaborare fornendo tutte le immagini della videosorveglianza - portino quanto prima ad individuare e ad assicurare alla giustizia i colpevoli".