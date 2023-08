Carmignano: a lavoro sull’Elzana dalla sorgente al Parco della Fontina

Il torrente Elzana ancora una volta al centro delle cure del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno con un nuovo intervento di manutenzione; cominceranno entro fine mese e si protrarranno fino allautunno i lavori di diradamento selettivo sul tratto di monte del corso d’acqua, dalla sorgente appena sotto l’abitato di Carmignano, fino al Parco della Fontina; nel tratto più a valle, fino all’immissione in Ombrone invece si completerà nel frattempo il secondo passaggio annuale di sfalcio della vegetazione.

I lavori a cura del Settore Forestale del Consorzio di Bonifica si svilupperanno in due fasi, con due diversi approcci gestionali: dal Parco della Fontina fino a Via Arrendevole si procederà con un diradamento selettivo più deciso che fa seguito ad un intervento forestale di soli 3 anni fa per rimuovere le piante cadute in alveo, sistemare le ceppaie e favorire il ciclo arboreo delle piante ben posizionate, più giovani e di essene maggiormente pregiate; a monte di via Arrendevole fino alla sorgente, tratto di sempre maggiore qualità naturalistica, il diradamento selettivo seguirà logiche di tipo paesaggistico, mirando a mentenere le chiome attigue per una copertura forestale continua, ben apprezzabile anche affacciandosi dall’abitato di Carmignano.

“Dopo il fermo dei tagli sulle alberature stabilito dalla Regione tra marzo e luglio di ogni anno riprendono i lavori forestali a cura del Consorzio di Bonifica – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino – da ora in poi e per tutta la prossima stagione invernale andremo a compiere verifiche e interventi sui tratti più collinari dei nostri corsi d’acqua per la sicurezza idraulica, la corretta gestione selvicolturale e la bellezza paesaggistica del nostro territorio”.

“Continuiamo con questa proficua collaborazione con il Settore Forestale del Consorzio di Bonifica – ha commentato il sindaco, Edoardo Prestanti – che ci aiuta in maniera professionale a curare il territorio con il giusto mix fra sicurezza idraulica e tutela paesaggistica. E’ un connubio che ci sta portando ottimi risultati su tutto il territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa