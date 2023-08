Confesercenti rinnova i vertici: Futura Cavallini per Valdera e Cuoio

“Abbiamo scelto la casa di tutte le imprese per raccontare il percorso che è stato intrapreso come Confesercenti Toscana per garantire, ai tanti soci che hanno creduto e continuano a credere in Confesercenti, rappresentanza, tutela e servizi”. Queste le parole del presidente Confesercenti Toscana Nico Gronchi nell’incontro avuto presso la sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest con il presidente Valter Tamburini e con il segretario generale Cristina Martelli.

“In queste ore abbiamo comunicato a tutti i Comuni delle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara – spiega ancora Gronchi - l’apertura delle sedi di Pisa, Pontedera, Valdicecina, Lucca, Viareggio e Massa, proseguendo nel frattempo il percorso di incontri Istituzionali in particolare con l’Ente Camerale. Confesercenti Toscana si impegna in prima persona, come previsto e regolato dagli statuti, a dare rappresentanza e soprattutto sostegno alle tante imprese di queste importanti province della Toscana, anche grazie al contributo di tante donne e uomini che fanno impresa e che scelgono Confesercenti come associazione di categoria di riferimento. Entro poche settimane poi – conclude il presidente Toscana -, convocheremo le assemblee degli associati per formalizzare ed eleggere i nuovi gruppi dirigenti delle tre aree”.

All’incontro, che Confesercenti ha definito utile per passare in rassegna appuntamenti, scadenze e impegni della Camera nelle tre province, erano presenti tutti i vertici regionali a partire dal direttore Massimo Biagioni e dal responsabile commercio e formazione Gianluca Naldoni, ma soprattutto i referenti delle nuove aree provinciali: per Pisa Fabrizio Di Sabatino, per Pontedera Valentina Aurilio, per la Valdera Cuoio Futura Cavallini, per la Valdicecina Jonni Guarguaglini, per Lucca Francesco Domenici, per Viareggio Francesco Giannerini, per Massa Daniele Lorieri e per Carrara Alida Vatteroni. Con loro anche i coordinatori Claudio Del Sarto per la provincia di Pisa, Daniele Benvenuti per Lucca e Adriano Rapaioli per Massa-Carrara.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord