Differenziata, Empoli in Azione: "Sede Alia a Marcignana troppo scomoda"

"Come partito politico Empoli in Azione abbiamo verificato (anche a seguito di segnalazioni pervenuteci da cittadini), che i sacchi blu di Alia, utilizzati per la raccolta della plastica, non vengono più distribuiti nella sede dell’URP di Empoli in via Giuseppe Del Papa, bensì esclusivamente nella sede Alia di via Del Castelluccio a Marcignana".

Così Luca Ferrara, di Empoli in Azione.

"Infatti, se è vero che Empoli aspira ad essere la città dei quindici minuti, dove tutti i servizi principali si possono raggiungere a piedi in questo arco di tempo, questo costituisce una criticità da affrontare e risolvere. Per raggiungere Marcignana oggi serve la macchina; l’unica fermata del bus (linea 1) prevede poi che per raggiungere la sede dell’Alia sia necessario percorrere un tratto di strada fortemente trafficato, privo di marciapiede. Questo percorso è sicuro per una persona anziana? Questo percorso è sicuro per una persona con un deambulatore o con una carrozzina? Siamo sicuri che questa sia una iniziativa coerente con “Empoli città dei quindici minuti”? È sostenibile, politicamente, che questa situazione sia coerente con 'una città amica della terza età'?

Chiediamo quindi all’Amministrazione Comunale di provvedere immediatamente a ripristinare il servizio con le modalità precedenti, oppure ad individuare assieme ad Alia una soluzione che consenta di portare nel cuore della città il servizio di distribuzione, per venire incontro alle esigenze della popolazione, soprattutto quella più anziana".

