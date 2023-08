Falsa assicurazione auto online, truffato un cecinese. Due denunciati

Due uomini di Crotone sono stati denunciati dai carabinieri di Cecina in concorso per una frode su una falsa assicurazione stipulata online ai danni di un automobilista di zona. L'acquirente ha cercato su internet un'assicurazione auto conveniente e ha chiamato il numero di telefono di un generico 'ufficio preventivi' che gli ha sottoposto un'offerta allettante. Così ha pagato 322 euro tramite ricarica Postepay in una tabaccheria, ma la polizza non gli è mai arrivata. Chiamando all'agenzia non ha mai avuto risposta e così si è accorto di essere incappato in una truffa e ha sporto denuncia.