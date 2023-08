Fanno saltare l'ufficio postale e rubano 35mila euro

Sono in corso indagini a Rignano sull'Arno per un furto alle Poste. Quattro persone, a bordo di una Audi A3 grigia, sono intervenute nella notte tra il 7 e l'8 agosto all'ufficio postale in centro e hanno fatto saltare l'apertura con una piccola carica di esplosivo. Hanno preso 35mila euro e poi sono scappati. Non ci sono feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri assieme agli artificieri di Firenze e ai vigili del fuoco. Dopo una verifica strutturale l'ufficio è stato dichiarato inagibile.