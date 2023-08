Torna la Fiera di Lastra: spettacoli, animali, mercatini e concerti per la 242esima edizione

Spettacoli, fattoria degli animali, mercatini, concerti e street food: questo e molto altro nella 242° edizione dell’Antica Fiera di Lastra che si terrà nel centro storico dal 25 al 27 agosto 2023.

Una manifestazione che quest’anno proporrà oltre 20 eventi dal vivo fra concerti e spettacoli e che si aprirà il 25 agosto con appuntamenti importanti come l’inaugurazione del secondo tratto delle antiche mura con la partecipazione della banda musicale della Misericordia di Malmantile e l’esibizione degli sbandieratori della Valmarina e dei trampolieri. Il progetto del Comune ha previsto la sistemazione, il restauro e la riqualificazione del tratto meridionale della cortina ovest delle mura del capoluogo comprendente la Torre Sud e gli spazi esterni adiacenti con la realizzazione di un percorso pedonale, accessibile anche a abili e ipo-abili, di collegamento fra la nuova piazzetta con la prima già realizzata nel 1° lotto e il rifacimento della scaletta di accesso da via dell’Arione.

Sempre il 25 agosto da segnalare la firma del protocollo per la valorizzazione della bistecca alla fiorentina insieme ai Comuni di Scandicci, Signa e Montespertoli con l’obiettivo di promuovere questa specialità attraverso eventi e progetti congiunti insieme all’Accademia della Fiorentina.

Tra gli spettacoli e concerti dei tre giorni della Fiera: l’Omaggio a Dino Campana (il 25 agosto alle 21), Sanremo story, le più belle canzoni del Festival (il 25 agosto alle 21.30), Ci vorrebbe Caruso…Pascoski-Omaggio a Francesco Nuti (il 25 agosto alle 22), Quarto Podere in concerto con Le canzoni popolari (il 26 agosto alle 18), il Recital comico con Alessandro Calonaci, Gaetano Gennai e ospiti a sorpresa (il 26 agosto alle 21.30), lo spettacolo per bambini Otto il bassotto (il 27 agosto alle 17), l’Omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina (il 27 agosto alle 18), Napoli Buenos Aires concerto di tango napoletano (il 27 agosto alle 19.30).

Non mancherà nemmeno quest’anno il tradizionale appuntamento con l’esposizione degli animali all’interno del parcheggio della Misericordia in piazza Garibaldi, il giro in carrozza della Fiera, appuntamento imperdibile per grandi e piccini, lo spettacolo di falconieri, lo spettacolo del manipolatore di fuoco. Nell’Antico Spedale di Sant’Antonio sarà allestita l’esposizione di quadri e sculture Il Viaggio a cura di Associazione M.A.I mentre nel palazzo comunale – con accesso da via Dante Alighieri- Kstone, esposizione delle opere in pietra dell'artista Karima.

Il 28 agosto dalle 10 in via XXIV Maggio si terrà il Mercato dell’Antiquariato, mentre vespe, moto e auto d’epoca saranno esposte in piazza Garibaldi e in via Diaz. Spazio anche ad un evento in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Caruso a cura de Il Giornale del Bisenzio (il 26 agosto alle 17) e alla danza e agli eventi sportivi che arricchiranno il cartellone della manifestazione con tornei di padel e ciclismo.

La Fiera si concluderà domenica 27 agosto con lo spettacolo pirotecnico musicale preceduto dalla tombola e dal concerto di Letizia Fuochi e Mediterranea- Amico Fragile Tour, la musica e le parole di Fabrizio De Andrè- presso lo stadio comunale.

“Anche quest’anno il programma della Fiera si presenta denso di appuntamenti per adulti e bambini, eventi che spaziano dalla musica all’intrattenimento dal vivo – ha spiegato il sindaco Angela Bagni-. La Fiera è uno dei momenti più importanti del nostro territorio: una manifestazione sempre molto partecipata che negli anni è cresciuta e sulla quale abbiamo puntato proponendo per ogni edizione eventi caratterizzanti e di qualità. Crediamo che sia importante poter offrire una manifestazione con un programma di questo tipo anche allo scopo di valorizzare il nostro centro storico, sul quale abbiamo progetti di rigenerazione urbana in corso, e offrire alla cittadinanza spazi di svago e intrattenimento”.

“La nuova edizione della Fiera punta come di consueto a valorizzare la nostra storia e allo stesso tempo fornire elementi innovativi – ha aggiunto il vicesindaco e assessore al marketing Leonardo Cappellini- : la manifestazione nasce oltre duecento anni fa come fiera agricola a conferma delle tradizioni contadine del Comune. Quest’anno l’obiettivo è stato cercare di migliorare ancora il programma rispetto agli anni passati offrendo eventi di qualità che ne sono sicuro richiameranno persone e pubblico anche da fuori Comune. La qualità è sinonimo di attrattività e aggregazione e con questo obiettivo abbiamo pensato ad eventi diversificati e che ben si integrano, fra passato e presente, nel significato della manifestazione”.

Il programma completo dell'Antica Fiera di Lastra è pubblicato sul sito web del Comune www.comune.lastra-a-signa.fi.it e su www.lastraontour.it

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa