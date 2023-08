Domani i funerali del 35enne morto per salvare due ragazzi in mare

Domani Bagno a Ripoli si tingerà di lutto per i funerali a Grassina del 35enne morto annegato per salvare due giovani in difficoltà nelle acque di San Vincenzo, sulla spiaggia di Rimignano. I funerali di Fabio Sequi, questo il nome del giovane, vedranno la presenza dell'amministrazione ripolese che sta già pensando di organizzare in futuro un momento di riflessione e di ricordo per il giovane morto per altruismo.

Sulle pagine de La Nazione, la madre della vittima ha ricostruito la vicenda: "Mi hanno raccontato che è riuscito a tornare a riva, ma qui ha avuto un malore, e non c’è stato modo di rianimarlo". C'è amarezza anche per il seguito del salvataggio: "Non mi ha chiamato nessuno (dei giovani salvati, NdR), ma adesso non m'importa".

Il surfista 47enne di Santa Croce sull'Arno Filippo Marabotti era presente in quegli attimi e ha salvato due vite, quella di un bagnino e di uno straniero dell'Est Europa. Il 47enne ha commentato alle pagine del Tirreno l'ipotesi su come avesse potuto salvare anche Sequi: "Chissà, mi fossi accorto prima del pericolo, forse avrei potuto correre in soccorso in tempo per raggiungerlo". La sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda ha commentato la vicenda dell'educatore-surfista: "Unendomi al dramma della famiglia del ragazzo deceduto, come sindaco di Santa Croce sull’Arno, ringrazio di cuore Filippo Marabotti per il suo generoso quanto naturale gesto con cui ha salvato la vita a due persone".