I Cardinali Bagnasco e Simoni a Montespertoli per festeggiare San Donato

Ieri è stata una giornata storica a San Donato a Livizzano, durante la quale sono stati celebrati momenti che rimarranno indelebili nella memoria. La celebrazione è stata parte di una serie di festeggiamenti svolti nella collina di Pulica sin dai tempi di Don Mario Boretti, un parroco storico che ha trasformato l'umile chiesa fra i vigneti montespertolesi in una "cittadella mariana" conosciuta in molte parti d'Italia e del mondo.

Nell'ambito dei solenni festeggiamenti per il Santo Patrono San Donato Martire, il Cardinale Angelo Bagnasco è giunto come pellegrino a Montespertoli. Il Cardinale Bagnasco è noto per essere stato Arcivescovo ordinario Militare per l’Italia, Arcivescovo Emerito di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per 10 anni, nonché Presidente delle Conferenze dei Vescovi d’Europa.

Durante l'evento, il Cardinale Bagnasco ha incontrato il Cardinal Ernest Simoni, venuto da varie parti della Toscana, con parole commosse di ammirazione per la sua fede tenace dimostrata in tempi di persecuzione. Il Cardinale Bagnasco ha sottolineato che la presenza del Cardinale Simoni è un segno visibile del nuovo che avanza, rappresentando la continua presenza di Gesù buon pastore attraverso l'eucaristia e la storia.

Il Cardinale Bagnasco ha ricordato i viaggi nei Balcani e gli incontri con il futuro Cardinale Ernest, in particolare durante la beatificazione dei 28 martiri di Albania, dove quest'ultimo aveva sofferto sotto la dittatura comunista albanese. Al solenne pontificale, hanno partecipato il parroco Don Cristian Meriggi e il Mons. Giancarlo Corti Vicario Generale della Arcidiocesi di Firenze.

Alla fine della celebrazione eucaristica, sono stati presenti le massime autorità locali, tra cui il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, il comandante Simone Soldi con i militari dei Carabinieri e altri rappresentanti delle forze dell'ordine. La celebrazione è stata arricchita dalla corale parrocchiale e dalla corale di Samminiatello. Al termine dell'evento, sono stati donati agli eminenti Cardinali dei prodotti tipici del territorio, tra cui un'immagine mariana in ceramica maiolica e prodotti enologici locali.

Fonte: Ufficio Stampa