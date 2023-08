Urta auto e tir ferendo un passante, poi scappa a piedi: denunciato a Montopoli

Per un colpo di sonno ha perso il controllo della sua auto, urtando prima un'auto parcheggiata e poi finendo contro il rimorchio di un tir proveniente dal senso opposto. Accortosi dell'incidente avvenuto a Montopoli, si è allontanato a piedi. Un 30enne del comprensorio del cuoio è stato denunciato dai carabinieri di San Miniato in stato di libertà per fuga dopo incidente e omissione di soccorso. Il fatto è avvenuto alle prime ore di quest'oggi. Dopo poco i militari hanno individuato e denunciato il giovane. L'incidente ha avuto conseguenze minori: oltre ai veicoli, è stato colpito un passante all'altezza di un bar che è stato raggiunto da un pezzo del paraurti dell'auto. La prognosi è di pochi giorni.