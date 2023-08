Inveisce contro agenti e li picchia, arrestato 20enne a Prato

Armato di un oggetto metallico, ha cominciato a urlare contro gli agenti del posto di polizia di Prato Centro prima di scagliarsi contro di loro con calci e pugni. Un 20enne pakistano è stato arrestato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale. L'uomo ha anche ferito durante l'arresto un operatore di polizia, causandogli una ferita dichiarata guaribile in 7 giorni. L'arrestato si era resto protagonista di altre minacce e danneggiamenti che gli erano costate delle denunce in stato di libertà.