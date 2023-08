Ritirati lotti di muesli e crema di arachidi in tutta Italia: rischio presenza di sassolini e materiale metallico

Diversi lotti di muesli e crema di arachidi di varie marche sono stati richiamati dai supermercati di tutta Italia a causa di possibili rischi per la salute dei consumatori. Gli avvisi di richiamo sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Salute e riguardano, come accennato, supermercati presenti in tutta Italia. Non è escluso, quindi, che i prodotti possano trovarsi anche sui banchi dei supermercati della Toscana. Riportiamo di seguito i prodotti segnalati dal Ministero, e le relative informazioni.

I consumatori sono invitati a prestare molta attenzione nel caso avessero acquistato i prodotti coinvolti nei richiami, e a restituirli al punto di acquisto per un rimborso completo o una sostituzione.

Richiami di muesli per possibile presenza di piccoli sassolini

Il richiamo coinvolge una serie di lotti di muesli di diverse marche, venduti in catene di supermercati di tutto il paese. Gli avvisi di richiamo, che ammontano a 26 in totale, avvertono che i prodotti potrebbero contenere piccoli sassolini, rappresentando un rischio fisico per i consumatori. Tutti i muesli richiamati hanno origine dallo stabilimento di Lameri spa a San Bassiano (CR). Tra i prodotti interessati ci sono:

Muesli croccante con cioccolato, nocciole e mandorle a marchio Bennet.

Muesli croccante con cioccolato a marchio Decò.

Muesli croccante con uvetta e nocciole a marchio Decò.

Muesli croccante con cioccolato a marchio Selex.

Muesli con cioccolato NoiVoi e Muesli con Uvetta Noi Voi.

Muesli a cioccolato a marchio Ristoris.

Muesli uvetta e nocciole Metro Chef.

Muesli fiocchi d'avena e cereali croccanti con cioccolato Metro Chef.

Muesli al cioccolato marchio Migross.

Muesli uvetta e nocciole U!; Muesli croccante Cioccolato e nocciole U!.

Muesli cioccolato Viander; Muesli cioccolato Ve'ge'.

Muesli Uvetta e Nocciole di Mondo Natura; Muesli cioccolato di Mondo Natura.

Muesli uvetta e nocciole con marchio Vale; Muesli al cioccolato con marchio Vale.

Muesli croccante cioccolato fondente e nocciole Despar.

Muesli uvetta e nocciole granola croccante del marchio Pam.

Muesli cioccolato granola croccante del marchio Pam.

Muesli cioccolato e con nocciole di marchio Activity.

Crema di Arachidi Richiamata per Possibili Corpi Estranei Metallici

Un altro caso di richiamo riguarda una crema di arachidi venduta con vari marchi. Sette avvisi di richiamo sono stati pubblicati dal Ministero della Salute a causa della possibile presenza di corpi estranei di origine metallica nelle creme di arachidi. I lotti interessati, prodotti dalla Birko Srl presso lo stabilimento di Torino, sono commercializzati con diverse denominazioni, tra cui: