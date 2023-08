Stop alle infiltrazioni alla palestra della scuola 'Vanghetti', appalto da 200mila euro

E' stato affidato l'appalto relativo ai lavori di rifacimento del manto di copertura al tetto della palestra, al locale impianti e a un altro locale accessorio, della scuola secondaria di primo grado "Vanghetti", che si trova in via Liguria. L'importo totale del progetto ammonta a 200mila euro e il via ai lavori è previsto nel mese di settembre.

L'intervento, il cui progetto esecutivo è stato approvato nel giugno scorso, permetterà di dotare la struttura di una nuova copertura per la palestra della scuola media "Vanghetti", così da rinnovare quella esistente, realizzata nel 1990, ormai vetusta e incapace di arginare le infiltrazioni d'acqua che si verificano in occasione di piogge e temporali.

In pratica, l'ipotesi progettuale prevede l'installazione di un nuovo manto di copertura in lamiera di alluminio preverniciato da porsi sopra l'attuale copertura esistente, a 'protezione' della palestra e dei relativi servizi. E' prevista inoltre anche l'impermeabilizzazione dei solai di copertura piani del locale impianti e del locale accessorio, annessi alla palestra.

La realizzazione di questa importante opera è finanziata interamente con risorse comunali: lo scorso anno, il Comune di Empoli aveva partecipato con un progetto più ampio a un bando per intercettare risorse da PNRR, la candidatura non è stata accolta e l'amministrazione comunale ha fatto un importante sforzo per recuperare 200mila euro di risorse nel bilancio comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa