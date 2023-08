Nudo in strada aggredisce corrieri e passanti, arrestato e incarcerato

Il 23enne senegalese trovato nudo in strada il 2 agosto in zona via Baracca a Firenze, ferendo due corrieri di Amazon e altri passandi con un coccio di vetro, è stato arrestato ieri pomeriggio nell'hospice del Convento delle Oblate dai carabinieri di Peretola. Per lui è stata aggravata la misura cautelare emessa il 5 agosto dal tribunale di Firenze su richiesta della procura fiorentina. Il 28 luglio infatti era stato trasferito agli arresti domiciliari. Poi i fatti del 2 agosto: l'uomo scappò da casa completamente nudo, aggredendo svariate persone. I fatti vennero filmati e si diffusero sui social network. Adesso il ventenne è nel carcere di Sollicciano.