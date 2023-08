Muore a 42 anni, raccolta fondi per la figlia di 2 anni supera i 30mila euro

Piero Romiti, scomparso qualche giorno fa all’età di 42 anni dopo una malattia, aveva immaginato con la moglie Jessica una raccolta fondi per la figlia Camilla, di soli 2 anni. Oggi oltre 500 persone hanno donato alla campagna su GoFundMe e sono stati raccolti circa 30mila euro per “Sempre insieme babbo e Cami”.

Il ricordo di Piero, ingegnere con la passione per il calcio, nato e cresciuto a Bottegone, si è trasformato in gesti concreti per il futuro della piccola Camilla di due anni. Tra i donatori ci sono i parenti, i colleghi di lavoro, gli amici di una vita, i compagni delle squadre di calcio in cui ha militato.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/sempre-insieme-babbo-e-cami