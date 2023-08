Premio Pozzale, giuria popolare al lavoro a Empoli: come partecipare

l Premio letterario Pozzale Luigi-Russo, alla 70esima edizione, nelle scorse settimane, ha svelato i nomi delle vincitrici. Sono Silvia Ballestra, autrice de "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" (Editori Laterza, 2022), Maria Grazia Calandrone con il suo "Dove non mi hai mai portata. Mia madre, un caso di cronaca" (Einaudi, 2022) e Igiaba Scego con il suo "Cassandra a Mogadiscio" (Bompiani, 2023). Ma, concluso il lavoro della giuria del premio, composta da Roberto Barzanti, Matteo Bensi, Giuliano Campioni, Laura Desideri, Giuseppe Faso, Alfonso Maurizio Iacono, Giacomo Magrini, Cristina Nesi, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi e Virginia Tonfoni, aspettando la cerimonia di consegna del riconoscimento letterario il 2 dicembre 2023, prosegue l'impegno della Giuria popolare. A lettrici e lettori spetta il compito di assegnare la menzione speciale ‘Selezione dei lettori’ che sarà consegnata all'autrice vincitrice, in occasione della cerimonia di premiazione.

Coloro che vogliono votare il proprio libro preferito fra i tre vincitori possono indicare la loro preferenza sul sito web del Premio Pozzale, www.premiopozzale.it. In questo percorso, hanno un ruolo importante anche le tre librerie cittadine, 'amiche' del Premio Pozzale: dopo aver dedicato spazio in negozio e online alla promozione dei sedici titoli in concorso, in questa seconda fase NessunDove (piazza Farinata degli Uberti, 18), Rinascita (via Ridolfi 53 e Centro*Empoli, via Sanzio 199) e La San Paolo Libri & Persone (via del Giglio 53) promuovono e sostengono la lettura dei tre libri vincitori e la partecipazione alla Giuria popolare, con uno sconto immediato sull’acquisto dei libri vincitori del premio e un gadget omaggio ai partecipanti alla giuria popolare. In particolare, chi voterà il proprio libro preferito tramite il sito del Premio riceverà per mail un coupon da presentare nelle librerie, che darà diritto a ricevere l’omaggio. Non solo. Chi vuole esprimere la propria preferenza può anche votare direttamente nelle librerie cittadine, oltreché recandosi alla biblioteca comunale "Renato Fucini" in via Cavour 36.

E' possibile partecipare alla giuria popolare fino al 19 novembre 2023.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa