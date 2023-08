Rapina in banca da 130mila euro a San Gimignano, arrestati due uomini

Dopo più di un anno sono stati assicurati alla giustizia i presunti rapinatori del 30 marzo 2022 della banca di via dei Platani a Badia a Elmi (San Gimignano), colpo che fruttò 130mila euro ed eseguito in circa mezz'ora. Armati di taglierino e a volto coperto con mascherina e berretto, presero il denaro dalle casse e poi dalla cassaforte a tempo. I due erano in compagnia di un terzo complice, un pregiudicato di zona, con cui scapparono a bordo di un'auto dopo il colpo. I malviventi avevano in progetto di compiere un'altra rapina nell'Aretino, a Marciano della Chiana, ma grazie alla collaborazione tra i carabinieri il colpo fu sventato.

I carabinieri di Poggibonsi sono riusciti ad arrestare due italiani residenti a Napoli, mentre già ai tempi vennero denunciate 5 persone per tentata rapina in concorso in merito al progetto di Marciano.