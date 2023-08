Rifondazione contro la giunta Barnini: "Fa solo greenwashing"

Nella prima legislatura Barnini i tagli degli alberi superarono di gran lunga le piantumazioni che, anche secondo le parole dell'assessore Barsottini, furono ZERO. Questi quattro anni del secondo mandato Barnini sono stati invece caratterizzati da una maggior attenzione per gli alberi e per il verde. È stato redatto il piano per il verde e tante sono state le piantumazioni. Non soffermandosi alla copertina, però notiamo che la maggior attenzione ai temi ambientali sa molto di greenwashing perché se andiamo a vedere la cura e la manutenzione degli alberi piantati notiamo che è praticamente nullo. Un'alta percentuale dei nuovi alberi è infatti già secca: possiamo notarlo in quelli piantumati nella cassa di espansione all'uscita di Empoli ovest, o anche in quelli sulla rotonda stradale a Santa Maria.

La sensazione è che il taglio del nastro nelle occasioni di piantumazioni sia soltanto funzionale a riabilitarsi dopo il pessimo lavoro svolto negli anni 2014/2019 e tener buono una parte dell'elettorato più sensibile al tema.

Oltre a dedicarsi agli spot e alle paginate sui giornali l'amministrazione dovrebbe sforzarsi di porre maggior attenzione e cura quotidiana al verde della città. Il tema del cambiamento climatico è diventato centrale nella vita di tutti e tutte e a nostra avviso necessita di una consapevolezza e serietà che non ha dimostrato di avere l'attuale maggioranza a trazione PD, la quale invece lo ha affrontato in stile propagandistico e funzionale al consenso.

Rifondazione Comunista Empolese Valdelsa