San Lorenzo sotto le stelle di Palazzo Medici Riccardi

Le stelle della Cappella dei Magi di Palazzo Medici Riccardi non sono mai state così luminose: la sera di giovedì il 10 agosto – in occasione delle celebrazioni per San Lorenzo, compatrono di Firenze – le mostre e le collezioni di Palazzo Medici Riccardi saranno eccezionalmente aperte al pubblico fino alle 22 (dalle 9) con ultimo ingresso ore 21 e i residenti della Città Metropolitana avranno diritto all’ingresso gratuito a partire dalle ore 19 (ingresso a pagamento per i non residenti).

Una serata speciale con apertura prolungata straordinaria, durante la quale i visitatori avranno la possibilità di apprezzare il primo palazzo della famiglia Medici, dove vissero Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico, lavorarono artisti come Donatello, Michelangelo, Paolo Uccello e Botticelli e dove si trovano straordinari tesori come la Cappella dei Magi, progettata da Michelozzo e affrescata da Benozzo Gozzoli e la Galleria degli Specchi, con il prezioso affresco di Luca Giordano.

A proposito del pittore napoletano, sarà possibile fare visita alla mostra Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze (fino al 5 settembre) curata da Riccardo Lattuada, Giuseppe Scavizzi e Valentina Zucchi che raccoglie una selezione di circa 50 opere del maestro, alcune delle quali mai viste a Firenze prima d’ora, fra cui spiccano una serie di dieci dipinti della Galleria degli Specchi e della volta della Biblioteca Riccardiana, di proprietà della National Gallery di Londra, opere provenienti da varie collezioni private europee e poi quadri di proprietà di prestigiosi musei italiani.

Visitabile anche Rachel Feinstein in Florence (fino al 18 settembre) mostra monografica a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli dedicata all’artista americana che presenta una serie di opere esposte per la prima volta a Firenze non solo a Palazzo Medici Riccardi ma anche al Museo Stefano Bardini, e al Museo Marino Marini (main sponsor Gucci). Infine, sarà aperta al pubblico anche Fang Junhui. Fotografie portate dal vento (fino al 27 agosto), con una selezione di 18 fotografie dell’artista cinese esposte nelle Sale Fabiani del Palazzo.

La festa di San Lorenzo – durante la quale è consuetudine alzare gli occhi al cielo per osservare il fenomeno delle stelle cadenti - è una delle più antiche e sentite dai fiorentini, che ogni anno si riversano davanti all’omonima basilica, valorizzata soprattutto dall'insediarsi della famiglia dei Medici nel quartiere di San Lorenzo, con la costruzione del palazzo che Cosimo il Vecchio commissionò a Michelozzo nel 1444.

