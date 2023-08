Sicurezza sulle strade a Borgo San Lorenzo: controlli velocità su via Caiani

Aumentare la sicurezza lungo via Caiani dove ci sono Scuole, impianti sportivi, una Residenza Sanitaria Assistita, il cimitero e altre numerose attività molto frequentate e dove il limite di velocità è 50Kmh.

Con questa intenzione sono stati posizionati due box per il controllo della velocità, uno in direzione Vicchio e uno in ingresso a Borgo San Lorenzo che saranno attivi nei prossimi giorni.

“Non vogliamo fare multe ai cittadini, ma spingerli a rispettare il limite di velocità di 50Kmh – afferma l’Assessore alla Mobilità di Borgo San Lorenzo Patrizio Baggiani -, lungo una strada come Via Caiani dove si affacciano tantissime attività molto frequentate, partendo dagli istituti scolastici dove ogni giorno gravitano 2.000 persone tra studenti e personale, gli impianti sportivi dove si fa calcio, tennis, nuoto, basket, la Residenza Sanitaria, il cimitero, ma anche esercizi commerciali e imprese. Una via dove spesso vengono segnalate velocità troppo sostenute. In nessun caso vogliamo vessare i cittadini, far cassa o adottare comportamenti punitivi, vogliamo solo che sia garantita la sicurezza. Per questo avvisiamo – conclude – che tra qualche giorno entreranno in funzione i due nuovi autovelox. Vi invitiamo quindi a rispettare il limite di velocità e a guidare attenendovi alle prescrizioni del codice della strada”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa