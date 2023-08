Terminati in anticipo i lavori di rifacimento della fognatura in via Vecchia Pisana

Sono terminati oggi, con quattro giorni di anticipo, i lavori di rifacimento della fognatura a cura di Publiacqua S.p.a in un tratto di via Vecchia Pisana in particolare quello tra l’intersezione con via Lippi e il civico 243, chiuso al traffico da lunedì scorso 31 luglio in orario 6-14 proprio per consentire l'esecuzione dell'intervento .

Da questo pomeriggio la strada è completamente riaperta al traffico.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa