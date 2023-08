Una viottola con rifiuti speciali: due denunce a Vinci

Due persone sono state denunciate a Vinci per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e per aver realizzate opere senza permessi. I carabinieri forestali sono intervenuti in una strada in cui hanno accertato l'uso di rifiuti da demolizione edile per la sistemazione della viabilità a fondo naturale. La strada aveva una lunghezza di 100 metri lineari e una larghezza media di 4,20 metri.

Dalle indagini espletate è emerso che il materiale utilizzato per la risistemazione della viabilità era derivato dalla demolizione di un fabbricato, di proprietà di una coppia, posto nelle immediate vicinanze della strada. I rifiuti derivanti dalla demolizione del fabbricato sono stati riutilizzati. Uno dei comproprietari, in sede di sopralluogo, ha dichiarato che le macerie erano state da lui sistemate sul tratto di strada circa un anno prima.

Il Comune di Vinci interpellato per la qualificazione del tratto di strada oggetto di accertamento, ha riferito che il tratto era stato realizzato in assenza di Permesso di Costruire. I due comproprietari, produttori dei rifiuti, sono stati denunciati.