Us Limite e Capraia, arrivi e partenze dal settore giovanile

US Limite e Capraia, tante novità importanti in vista della prossima stagione. I movimenti del settore giovanile spiegati dal direttore generale Campatelli.

L'attività dell'Us Limite e Capraia - Juventus Academy continua a pieno ritmo e con grandi risultati che testimoniano la professionalità, l'organizzazione, la qualità del lavoro svolto.

Tra gli obiettivi di un club che ha deciso di investire interamente sul settore giovanile, vi è sicuramente quello di formare giovani calciatori sia per il professionismo che per il dilettantismo, attraverso un percorso di formazione che cerca di preparare al meglio gli atleti con adeguate metodologie di lavoro ed educative.

Gli Under 17 Regionali giallorossi, per la prossima stagione, si trasferiranno in squadre importanti:

Gueye - Pisa Primavera 2/Serie B

Fokou - Arezzo Primavera 4/Serie C

Robi - Prato Juniores Nazional/Serie D

Carlesi - Prato Juniores Nazional/Serie D

Ferrari - Prato Juniores Nazional/Serie D

Mucaj - Tau Juniores Nazionali/Serie D

Mazzoni - Sestese Juniore Elite/Promozione

Celoni - Certaldo Juniores Nazionali/Serie D

Cuce - Certaldo Juniores Nazionali/Serie D

Riccomi - Castelfiorentino Juniores Regionali/Eccellenza

Boretti - Montelupo Juniores Elite/Promozione

Pitrone - Cuoiopelli Juniores Regionali/Eccellenza

Hoxha - Cuoiopelli Juniores Regionali/Eccellenza

Gli altri classe 2005 :

Bucalossi confermato in Promozione a San Miniato Basso.

Tramacere Falco in Promozione alla Real Cerretese.

Avdillari in In Serie D con la Pistoiese.

Mhilli classe 2003 al Montespertoli in Eccellenza.

Lebbaraa al Tuttocuoio in Eccellenza

Neri classe 2004 al Castelfiorentino in Eccellenza.

Tassi confermato al Firenze Ovest in Eccellenza.

Ceccherini ad Arezzo.

Rossi a Fornacette negli Juniores Elite.

Lagneble a Certaldo Juniores Nazionali

Petri all’Us Gambassi.

Baracco al Poggibonsi in serie D

Mugnaini al Montespertoli

Dalla Scuola Calcio Elite, Francesco Gadenz classe 2011 passa alla Fiorentina.

Novità anche sul fronte degli arrivi

Agli Under 15 regionali 2009 , si sono aggregati:

CAFFIERI JOELE DAL PORTO AZZURRO

ZINI RICCARDO DAL PORTO AZZURRO

METANI LEDION DAL CERTALDO

PRATELLI FRANCESCO DAL CERTALDO

SARTI LORENZO (2010) DALLO SCANDICCI

VIRZI KARL DALLA SANCAT

MATTEOLI GIOVANNI DALL’OLTRERA

ULIVI TIBERIO DAL MONTAIONE GAMBASSI

Sono state anche stabilite le date dei ritiri, a Pievepelago, alla ripresa degli allenamenti:

26 Agosto

UNDER 17 REGIONALI 2007

UNDER 15 REGIONALI 2009

UNDER 15 PROVINCIALI 2009

30 Agosto

UNDER 16 MERITO 2008

UNDER 16 PROVINCIALI 2008

3 Settembre

UNDER 14 2010

"ll lavoro che è stato svolto la passata stagione è frutto di un lavoro in equipe tra responsabili e istruttori e l’obiettivo è preparare i nostri ragazzi al calcio dei grandi, sia dilettanti che professionisti , partendo dai più piccoli fino alle fasce agonistiche. Nella nostra Juventus Academy Scuola Calcio Èlite, inoltre, è già il secondo anno che cediamo un ragazzo dagli Esordienti ai prof : Brogi lo scorso anno all'Empoli e quest'anno Gadenz alla Fiorentina.

I nostri ex Allievi 2006 e 2005 hanno avuto destinazioni di ottimo livello sia prof che dilettanti , addirittura Gueye ha svolto 3 giorni di allenamento a Vinovo con la Juventus. Per la nuova stagione ci saranno alcune novità . Difatti, a breve usciremo con la pubblicazione dell’organigramma e con le date per gli Open Day e la proprietà sta continuando ad investire anche sull’impianto , che tra l'altro avrà 6 spogliatoi completamente rifatti e moderni ed una nuova sede", commenta il direttore generale e direttore sportivo del settore giovanile giallorosso Andrea Campatelli.

Fonte: Us Limite e Capraia