Use, confermato il preparatore Diego Alpi

Con la prossima sono undici le stagioni nelle quali figura nello staff tecnico delle prime squadre maschile e femminile dell'Use ed è per questo che Diego Alpi è ormai qualcosa di più di un preparatore fisico. Sia per Alessio Cioni che per Luca Valentino, Diego è diventato un punto di riferimento ed il suo nome circola ormai anche a livello nazionale visto le diverse esperienze che ormai ha fatto con le selezioni giovanili femminili azzurre.

Per questo la società annuncia con piacere la sua conferma anche per il campionato 2023/2024 nel quale il suo ruolo sarà come sempre fondamentale