Vandali alla stazione di Montelupo: scatta la chiusura notturna

All’inizio del mese di luglio la stazione ferroviaria di Montelupo e Capraia è stata più volte oggetto di atti vandalici. Con ogni probabilità gli autori sono un gruppo di ragazzi, minorenni che hanno scelto la Stazione Ferroviaria come luogo d’incontro e teatro delle loro bravate.



Sarebbe tuttavia un errore considerarle “ragazzate” perché in primo luogo sono danneggiamenti ripetuti a beni della collettività e limitano lo svolgimento del servizio, oltre a trasmettere inevitabilmente un senso di insicurezza.



È quindi necessario adottare le opportune contromisure. Per questa ragione i sindaci Paolo Masetti e Alessandro Giunti hanno convocato un incontro al quale hanno preso parte i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e FS Security (Gruppo FS Italiane) per fare il punto sugli atti vandalici che hanno interessato in tre distinti episodi la fermata di Montelupo.



Si è convenuto di intervenire su più fronti, chiedendo in primo luogo un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine deputate ed è stato deciso di chiudere la stazione in orario notturno dalle 23.30 alle 4.45.

Rete Ferroviaria Italiana interverrà per ripristinare i danni causati dagli atti vandalici nell’attesa che venga predisposto un sistema integrato di videosorveglianza in collaborazione con i due comuni. Attività questa che richiederà non poco tempo a causa dei numerosi vincoli che insistono sull’area ferroviaria.



«Lavorare insieme in un quadro di reciproca collaborazione è l’unica soluzione possibile che possiamo adottare per garantire la sicurezza della Stazione Ferroviaria. Abbiamo elaborato una strategia di breve periodo che dovrà essere necessariamente affiancata da una pianificazione che guarda più avanti come peraltro richiesto anche dai nostri consigli comunali le cui competenti commissioni si sono riunite più volte in sedute congiunte. Ringraziamo Ferrovie per aver risposto alla nostra richiesta e auspichiamo il consolidarsi di una fattiva e operativa collaborazione», affermano i sindaci di Montelupo e Capraia e Limite.